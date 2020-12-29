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    29 декабря 2020, 10:49

    Байден увидел в России и Китае потенциальных врагов

    Артур Блянихов

    Новоизбранный лидер США Джо Байден отнес к потенциальным врагам Вашингтона Россию и Китай, передает «Утро.ру» со ссылкой на местные СМИ.

    «Мы говорили о разных стратегических сложностях, с которыми мы столкнемся со стороны России и Китая, и реформах, которые мы должны провести, чтобы, отвечая на эти вызовы, быть в сильнейших из возможных позиций», — обозначил политик.

    По его словам, реформы подразумевают «обновление приоритетов» в оборонном секторе. Кроме того, Штаты планируют в будущем «лучше давать отпор агрессии» и переосмыслить угрозы, которые растут в новых сферах, в частности в киберпространстве.