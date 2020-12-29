Байден увидел в России и Китае потенциальных врагов

«Мы говорили о разных стратегических сложностях, с которыми мы столкнемся со стороны России и Китая, и реформах, которые мы должны провести, чтобы, отвечая на эти вызовы, быть в сильнейших из возможных позиций», — обозначил политик.

По его словам, реформы подразумевают «обновление приоритетов» в оборонном секторе. Кроме того, Штаты планируют в будущем «лучше давать отпор агрессии» и переосмыслить угрозы, которые растут в новых сферах, в частности в киберпространстве.