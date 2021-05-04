Байден увеличил лимит беженцев в четыре раза

Президент США Джо Байден заявил, что возродил план по увеличению приема беженцев в этом году до 62,5 тысячи человек. Это произошло после того, как он вызвал волну критики со стороны демократов за лимит беженцев, который он держал с начала своего президентства на исторически низком уровне.

Две недели назад администрация Байдена объявила, что сохранит ограничение на уровне 15 тысяч, установленном его предшественником-республиканцем Дональдом Трампом, чем американский президент вызвал критику. Об этом написало агентство Reuters.

В своем заявлении Байден заявил, что его действия «стирают исторически низкое число, установленное предыдущей администрацией в 15 000 человек, которое не отражало ценности Америки как нации, которая приветствует и поддерживает беженцев.

«Важно принять эти меры сегодня, чтобы устранить любые сохраняющиеся сомнения в умах беженцев по всему миру, которые так сильно пострадали и которые с нетерпением ждут начала своей новой жизни», — сказал он.

Однако Байден сомневается, что удастся в этом году принять в общей сложности 62,5 тысячи беженцев или достичь цели в 125 тысяч человек в следующем году.