Мир 06 июля 2023, 00:45 Байден улыбнулся при вопросе о наркотиках в Белом доме Байден улыбнулся вместо ответа на вопросы журналистов о наркотиках в Белом доме РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос журналистов о найденном в Белом доме кокаине. Он просто улыбнулся и развел руками. Видео опубликовал телеканал C-Span.

Вопрос американскому лидеру задали во время встречи со шведским премьер-министром Улафом Кристерссоном. Ответа на него так и не последовало.

Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер сообщила, что Байдену докладывают о расследовании по найденным в Белом доме наркотикам. Кокаин обнаружили сотрудники секретной службы, проводившие обход здания. Экспертиза подтвердила, что найденный в западном крыле порошок действительно кокаин.

Во время обнаружения наркотиков президент США Джо Байден находился в Кэмп-Дэвиде. Глава государства вместе с супругой Джилл Байден вернулись оттуда утром 4 июля.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился комментарием по поводу обнаружения в Белом доме кокаина. По его мнению, наркотики были предназначены президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо американских истребителей F-16.