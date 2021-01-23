Байден указал на ухудшение ситуации в экономике США

Кризис в экономике США, который вызвала пандемия COVID-19, обостряется. Американский президент Джо Байден заявил, что государство обязано помочь гражданам в таких условиях.

Глава Белого дома подчеркнул, что для борьбы с кризисом необходимо предпринять решительные и неотложные меры. Байдена процитировал ТАСС.

«Кризис только углубляется. Ситуация не улучшается», — сказал президент США. Накануне, добавил он, заявления на пособия по безработице подали «еще 900 тысяч американцев».

В сложившейся ситуации, заявил Байден, граждане нуждаются в помощи от государства. Власти США должны пойти на это не только из-за «морального долга», но и по причине «неотложной экономической необходимости».

Байден призвал действовать «смело и решительно», причем как можно скорее. Он также подписал два указа, которые должны смягчить последствия пандемии для жителей Соединенных Штатов. В одном документе речь идет о мерах экстренной помощи работающим семьям, по которым ударил кризис. Во втором устанавливается минимальный размер оплаты труда для федеральных служащих и подрядчиков, а также предоставление им «оплачиваемых экстренных отпусков».