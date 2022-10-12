Байден назвал Путина рациональным лидером, который «просчитался» | 360°

Мир 12 октября 2022, 00:43 Поделиться Telegram

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Viber Байден назвал Путина рациональным лидером, который «просчитался» Президент США Байден назвал Путина рациональным лидером, который просчитался РИА «Новости»

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Президент Джо Байден назвал российского коллегу Владимира Путина рациональным лидером, который «просчитался». По словам американского лидера, Путин выбрал неправильные цели на Украине.

«Я полагаю, что он рациональный игрок, который серьезно просчитался», — отметил Байден в интервью для телеканала CNN.

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«Его цели были неправильными. Думаю, что он посчитал, что его встретят в Киеве с распростертыми объятиями. Полагаю, что он просто полностью просчитался», — заявил президент США.

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Журналист Джейк Таппер, с которым общался американский лидер, отметил, что важной темой беседы с Байденом стали конфликт на Украине и отношения США с Россией. При этом он подчеркнул, что американский лидер воздержался от «оскорблений Путина».

Ранее американские журналисты обратились к президенту Джо Байдену с просьбой поговорить о Владимире Путине. Однако глава Белого дома предпочел скрыться в ожидавшем его вертолете. Бегство лидера США сняли на видео.

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