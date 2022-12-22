Мир 22 декабря 2022, 01:48 Байден указал на единство США с Украиной против России Президент Джо Байден: США едины с Украиной, чтобы не дать России преуспеть Викимедиа

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Соединенные Штаты едины с Украиной, чтобы Россия не смогла преуспеть. Такое заявление американский президент Джо Байден сделал на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

«Президент Зеленский и я едины, две страны вместе, чтобы гарантировать, что Владимир Путин не смог преуспеть», — сказал глава Белого дома.

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По его словам, США не нацелены на прямое столкновение с Россией. Также Байден заверил, что Соединенные Штаты «будут с Украиной столько, сколько будет сама Украина».

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Встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена проходит в Белом доме. Президент США пообещал главе Украине продолжить наращивать военную помощь. Во время встречи Зеленский вручил американскому коллеге медаль от украинского командира батареи РСЗО HIMARS.