Байден: Трамп бездумно поощряет насилие

По данным информагентства, подобные заявления Байдена связаны с беспорядками в Портленде, где в минувшие выходные погиб один человек.

«Недопустимо стрелять на улицах большого американского города. Я безоговорочно осуждаю такое насилие. И я призываю Дональда Трампа поступить так же», — цитирует Байдена «Политика сегодня».