Байден: Трамп бездумно поощряет насилие
Кандидат в президенты США Джо Байден обозначил, что действующий глава государства Дональд Трамп «продолжает раздувать пламя ненависти» в американском обществе и использует «политику страха». Об этом сообщил ТАСС.
По данным информагентства, подобные заявления Байдена связаны с беспорядками в Портленде, где в минувшие выходные погиб один человек.
«Недопустимо стрелять на улицах большого американского города. Я безоговорочно осуждаю такое насилие. И я призываю Дональда Трампа поступить так же», — цитирует Байдена «Политика сегодня».