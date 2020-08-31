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    31 августа 2020, 10:49

    Байден: Трамп бездумно поощряет насилие

    Артур Блянихов

    Кандидат в президенты США Джо Байден обозначил, что действующий глава государства Дональд Трамп «продолжает раздувать пламя ненависти» в американском обществе и использует «политику страха». Об этом сообщил ТАСС.

    По данным информагентства, подобные заявления Байдена связаны с беспорядками в Портленде, где в минувшие выходные погиб один человек.

    «Недопустимо стрелять на улицах большого американского города. Я безоговорочно осуждаю такое насилие. И я призываю Дональда Трампа поступить так же», — цитирует Байдена «Политика сегодня».

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