Президент США Джо Байден точно знает, чего ожидать на переговорах в Женеве от российского лидера Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Он знает точно, чего ожидать. По его мнению, эта встреча не про доверие и дружбу, а о том, чтобы разобраться, где мы можем найти точки соприкосновения. Быть прямолинейными и точными в тех сферах, где у нас есть беспокойства», — отметила Псаки на брифинге во время полета в Брюссель. Цитату привело РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря Белого дома, американский лидер имеет многолетний опыт. Также он уже работал ранее с Путиным. Так Псаки ответила на просьбу объяснить слова первой леди США Джилл Байден о том, что президент «чересчур готов» к предстоящим переговорам.

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Площадкой для обсуждения вопросов станет вилла Ла Гранж. Президент России прилетит в Швейцарию в день переговоров. Сейчас глава Вашингтона находится в Брюсселе, где 14 июня примет участие в саммите НАТО. На следующий день запланирован саммит ЕС-США.