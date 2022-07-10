Байден связал свой визит в Саудовскую Аравию с противостоянием России и Китаю

Президент США Джо Байден объяснил, что его предстоящий визит в Саудовскую Аравию важен со стратегической точки зрения в рамках противостояния России и Китаю. Об этом американский лидер написал в колонке для газеты Washington Post.

«Как президенту, мне необходимо работать над стабильностью в ближневосточном регионе, налаживать контакты со странами, влияющими на эту работу. Саудовская Аравия — одна из них», — написал он.

Байден добавил, что США необходимо занять наилучшую позицию для противостояния России и Китаю.

«Визит нацелен на укрепление партнерства между странами, приверженного истинным американским ценностям», — заключил президент.

Ранее политический аналитик Такер Карлсон заявил, что ему стыдно из-за того, что Байден оправдывает огромную инфляцию в США действиями России на Украине.