Байден столкнулся со шквалом критики в ходе бейсбольного матча

Американского президента Джо Байдена подвергли шквалу критики в ходе ежегодного матча Конгресса, который проходил в национальном парке. Об этом сообщило «Утро.ру».

Болельщики-республиканцы не оценили появление Байдена на спортивном мероприятии. Присутствующие выразили по отношению к политику шквал недовольства. Многие американцы скандировали: «Джо, ты отстой».

Как сообщили американские СМИ, на какое-то мероприятие пришлось прервать, чтобы все поаплодировали Байдену. Однако приветствия затмили возгласы недовольных республиканцев, которые находились в первых рядах.