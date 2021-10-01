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    01 октября 2021, 13:20

    Байден столкнулся со шквалом критики в ходе бейсбольного матча

    Арина Бобкова

    Американского президента Джо Байдена подвергли шквалу критики в ходе ежегодного матча Конгресса, который проходил в национальном парке. Об этом сообщило «Утро.ру».

    Болельщики-республиканцы не оценили появление Байдена на спортивном мероприятии. Присутствующие выразили по отношению к политику шквал недовольства. Многие американцы скандировали: «Джо, ты отстой».

    Как сообщили американские СМИ, на какое-то мероприятие пришлось прервать, чтобы все поаплодировали Байдену. Однако приветствия затмили возгласы недовольных республиканцев, которые находились в первых рядах.