Мир 25 августа 2023, 08:01 Байден столкнулся с жесткой критикой после поздравлений в адрес Зеленского Пользователи Twitter подвергли Байдена критике после поздравления Зеленского Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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Пользователи Сети раскритиковали президента США Джо Байдена после того, как он поздравил главу Украины Владимира Зеленского. Множество комментариев появилось в соцсети Х (бывшем Twitter).

Джо Байден выложил на своей странице сообщение, в котором назвал Владимира Зеленского своим другом и поздравил его с Днем независимости Украины. Интернет-пользователь с ником Alttl2daritenNM назвал обоих политиков мошенниками.

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«Байдену следует баллотироваться на пост президента Украины, поскольку он продал Америку другим странам», — посетовала Sally.

Пользователи Сети припомнили президенту США отсутствие должной реакции на лесные пожары на Гавайях, раскритиковали непрозрачность финансовой поддержки Украины со стороны государства. Paul A. Szypula назвал Владимира Зеленского тираном и не удивился, что американский президент стал его другом.

Ранее президент Украины провел телефонные переговоры со своим коллегой из США. Он поблагодарил Байдена за поздравления и напомнил о необходимости поддержки киевского режима со стороны западных стран для «защиты общих ценностей».