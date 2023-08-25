25 августа 2023, 08:01
Байден столкнулся с жесткой критикой после поздравлений в адрес Зеленского
Пользователи Twitter подвергли Байдена критике после поздравления Зеленского
Пользователи Сети раскритиковали президента США Джо Байдена после того, как он поздравил главу Украины Владимира Зеленского. Множество комментариев появилось в соцсети Х (бывшем Twitter).
Джо Байден выложил на своей странице сообщение, в котором назвал Владимира Зеленского своим другом и поздравил его с Днем независимости Украины. Интернет-пользователь с ником Alttl2daritenNM назвал обоих политиков мошенниками.
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«Байдену следует баллотироваться на пост президента Украины, поскольку он продал Америку другим странам», — посетовала Sally.
Пользователи Сети припомнили президенту США отсутствие должной реакции на лесные пожары на Гавайях, раскритиковали непрозрачность финансовой поддержки Украины со стороны государства. Paul A. Szypula назвал Владимира Зеленского тираном и не удивился, что американский президент стал его другом.
Ранее президент Украины провел телефонные переговоры со своим коллегой из США. Он поблагодарил Байдена за поздравления и напомнил о необходимости поддержки киевского режима со стороны западных стран для «защиты общих ценностей».
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Джо Байден
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