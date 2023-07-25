Мир 25 июля 2023, 12:15 Байден столкнется с проблемами из-за медленного контрнаступления ВСУ WSJ: медленное контрнаступление ВСУ принесет большую угрозу Украине и президенту США Sgt. Charlotte Carulli / Общественное достояние / Википедия

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Медленное контрнаступление обернется серьезными моментами не только для Украины, но и для американского лидера Джо Байдена. Об этом написало издание The Wall Street Journal.

«По словам западных официальных лиц, медленные темпы украинского контрнаступления ослабляют надежды на то, что переговоры о прекращении боевых действий могут состояться в этом году, и создают угрозу бессрочного конфликта», — написало издание.

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Успехи России станут провалом внешней политики Байден, написало издание. Кроме того, для президента США это окажется своеобразной проверкой стратегии по выделению Украине военной помощи.

Бывший американский посла в Киеве Джон Хербст отметил, что оружия не хватает. Российские силы уничтожили около трети поставленного на Украину западного вооружения.

«Очевидно, что легче оказывать дополнительную поддержку, когда дела идут хорошо», — добавил он.

У Украины нет никаких успехов на фронте, ВСУ не достигли ни одной из поставленных задач. При этом министр обороны Украины Алексей Резников попытался оправдаться за неудачное контрнаступление ВСУ перед Западом. Он заявил, что армия отстает от графика, но «все идет по плану», писал «Царьград».