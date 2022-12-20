Мир 20 декабря 2022, 03:58 Байден станет первым прилетевшим в Нагасаки президентом США Yomiuri: Байден первым из всех президентов США прилетит в Нагасаки РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден может стать первым американским лидером, посетившим японский город Нагасаки. Сейчас правительства двух стран обсуждают такую возможность, сообщили источники Yomiuri в кабмине.

По словам собеседников издания, сейчас США и Япония ведут переговоры по вопросу организации возможного визита президента. Байден может посетить город после саммита G7 в мае 2023 года. Встречу стран «Большой семерки» планируют провести в Хиросиме. Ожидается, что американского лидера будет сопровождать японский премьер Фумио Кисида. Представители США могут посетить и католический собор Ураками, разрушенный и восстановленный после бомбардировки.

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Как уточнила японская газета, окончательное решение стороны примут после оценки готовности Нагасаки к визиту делегации из США. Власти страны намерены узнать и мнение местного населения по этому вопросу. Если Байден прилетит, то он станет первым президентом США, посетившим город.

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В начале августа 1945 года американцы сбросили на Хиросиму и Нагасаки ядерные бомбы. В 2016 году бывший американский лидер Барак Обама приезжал в Хиросиму.