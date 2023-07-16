Мир 16 июля 2023, 07:32 Байден стал лидером по сбору денег на предвыборную кампанию Hill: Байден за второй квартал собрал 72 млн долларов пожертвований на предвыборную борьбу Фото: правительство США / Flickr

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Президент США Джо Байден по итогам второго квартала 2023 года оказался лидером по объему собранных средств на предвыборную кампанию, опередив всех своих конкурентов. Об этом сообщило издание Hill.

«Показатели по сбору средств президентом Байденом более чем в два раза выше, чем у бывшего президента Трампа и любого другого кандидата», — отмечается в статье.

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Действующий американский лидер собрал 72 миллиона долларов. Пожертвования сделали 400 тысяч донаров, включая Национальный комитет демократической партии и совместные комитеты по сбору средств. Этот показатель газета назвала впечатляющим для кандидата, у которого по опросам самая низкая поддержка среди жителей страны.

Бывший президент США Дональд Трамп идет на втором месте, собрав 35 миллионов долларов.Нынешнему губернатору американского штата Флорида Рону Десантису пожертвовали 20 миллионов долларов. Кандидату от демократов Роберту Кеннеди-младшему доноры перечислили 6,3 миллиона долларов.

Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2024 года. Байден уже заявил о планах выставить свою кандидатуру на второй срок. Между тем республиканцы потребовали от американского лидера пройти проверку умственных способностей.