Байден созвонится с Зеленским после переговоров с Путиным

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский побеседуют после переговоров американского лидера с Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба офиса главы Украинского государства после окончания его разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Украинская и американская стороны перед переговорами Байдена и Путина скоординировали свои позиции по ключевым вопросам.

«Также было договорено провести телефонный разговор Зеленского и Байдена после переговоров между президентами Соединенных Штатов и России», — сказано в сообщении, которое процитировало РИА «Новости».

По данным пресс-службы украинского президента, Зеленский во время разговора с Блинкеном отметил безальтернативность процесса мирного урегулирования, он проинформировал госсекретаря США о ситуации на границах Украины.

«Президент поблагодарил за мощную поддержку со стороны Соединенных Штатов, которые системно привлекают внимание мирового сообщества к российской военной деятельности вблизи украинской границы и консолидируют усилия демократических стран с целью недопущения эскалации», — добавили в пресс-службе.

Стороны также затронули вопрос важности усиления взаимодействия в сфере безопасности. По их мнению, это способствовало бы сдерживанию «агрессивного поведения со стороны РФ в отношении Украины».

Путин и Байден проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря. Беседа должна начаться около 18:00 по московскому времени. В числе прочего политики обсудят работу дипломатических ведомств двух стран.