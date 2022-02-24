Байден созвал заседание Совета нацбезопасности из-за ситуации с Украиной

Американский президент Джо Байден созвал заседание Совета национальной безопасности США из-за военной операции России на Украине. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Белый дом.

«Он обсудит, как привлечь Россию к ответственности за ничем не спровоцированное и неоправданное нападение на Украину», — указывается в заявлении.

С обращением о новых мерах, которые примет США из-за начала спецоперации, Байден выступит в 20:00.

Ранее США заявили о готовности «нажатием кнопки» ввести санкции против двух крупнейших банков России. О каких именно кредитных организациях речь, не уточнялось.

«Мы готовы нажатием кнопки принять меры против двух крупнейших финансовых институтов в России. Вместе они обладают <…> активами на 750 миллиардов долларов. Это половина всей российской банковской системы», — заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что в планы страны не входит оккупация украинских территорий. Минобороны сообщило, что авиация Вооруженных сил Украины, а также военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы выводятся из строя высокоточными средствами поражения. Гражданскому населению страны ничего не угрожает.