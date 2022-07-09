Байден соврал в лицо вдове сенатора Маккейна о своем отношении к нему

Президент США Джо Байдена вручил Президентскую медаль Свободы вдове сенатора Джону Маккейну и тут же соврал ей о своем отношении к покойному. На двуличии политика обратил внимание телеканал Fox News.

Во время вручения награды вдове Байден заявил, что Маккейн всегда вызывал у него восхищение из-за высоких личных качеств. Ничего плохого, по словам Байдена, он никогда о сенаторе не говорил, написало РИА «Новости».

«Я никогда не переставал восхищаться Джоном. Никогда в жизни не говорил о нем ничего плохого, потому что я знал о его чести, мужестве и преданности делу», — сказал президент США.

Fox News тут же напомнил, что в 2008 году Байден позволял себе грубые высказывания в адрес покойного сенатора. В частности, он назвал Маккейна мальчиком на побегушках. По мнению Байдена, сенатор, который претендовал на пост лидера страны, не отвечал ожиданиям избирателей.

«Тот, кого ищут большинство американцев, — человек с твердой рукой, лидер, оптимист, а не злой мужик, постоянно меняющий свое мнение», — говорил Байден.