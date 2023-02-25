25 февраля 2023, 08:36
«Байден совершил ошибку». Херш допустил, что подрыв «Северных потоков» нарушит единство НАТО
Американский журналист Херш: подрыв «Северных потоков» может нарушить единство НАТО
Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» может нарушить единство Североатлантического альянса, считает американский журналист Сеймур Херш, который провел расследование этой диверсии. Он поделился своим мнением в интервью канадскому порталу Western Standard.
«Вопрос в том, какая страна первой выйдет из НАТО», — считает Херш.
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По его мнению, президент США Джо Байден «совершил большую ошибку». начав «нечто такое, о чем не имеет понятия».
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Расследование Сеймура Херша опубликовали 8 февраля. Журналист доказал, что именно Соединенные Штаты подорвали «Северные потоки». Байден отлично знал о таком плане и даже неосторожно намекнул о нем представителям прессы, сильно расстроив этим команду, разрабатывавшую схему диверсии. Херш отметил, что американский президент пошел на подрыв газопроводов, чтобы заставить Европу продолжать поддерживать НАТО, а также — чтобы Германия и Западная Европа не смогли открыть трубопровод после наступления холодов.
США
Газопровод Северный поток — 2
НАТО
Северный поток
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