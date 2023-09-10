Мир 10 сентября 2023, 21:58 Байден сообщил о «достаточном согласии» о мире на Украине на саммите G20 Байден: участники саммита G20 достигли «достаточного согласия» о мире на Украине РИА «Новости»

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На саммите G20 достигли «достаточного согласия» касаемо «справедливого» мира на Украине. Об этом сообщил американский лидер Джо Байден, трансляция с его речью появилась на YouTube-канале.

«В комнате (на встрече участников саммита — прим. ред.) было значительное согласие о необходимости справедливого и долгосрочного мира, с уважением принципов изложенных в уставе ООН, в том числе территориальной целостности и суверенитета», — заявил он.

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Ранее газета The Financial Times сообщила, что декларация саммита «Большой двадцатки» стала ударом для западных лидеров из-за отсутствия солидарности по украинскому конфликту.

Как отметил сенатор Алексей Пушков, авторы материала опоздали с выводом. Американский лидер покинул саммит G20 в Индии «несолоно хлебавши». По его словам, Запад не добился выступления главы киевского режима Владимира Зеленского в Индии и принял декларацию, которая далеко не сходится с интересами западных государств.