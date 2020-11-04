Тем не менее Трамп лидирует в нескольких штатах, где результаты еще не подсчитаны, — в Пенсильвании, Джорджии, Мичигане, Северной Каролине и Висконсине и Неваде. Известно, что оглашение результатов в Пенсильвании и Северной Каролине может затянуться.

Несколько часов назад Джо Байден выступил перед американцами и заявил, что находится на пути к победе. Он также призвал своих сторонников верить в это. Кандидат от Демократической партии добавил, что результаты выборов могут быть неизвестны «до утра среды или даже позднее».

Дональд Трамп тоже сделал заявление, но на своей станице в Twitter. Он сообщил, что демократы пытаются украсть победу на выборах, но он не позволит сделать это и не отдаст голоса после закрытия избирательных участков, уточняет РИА ФАН. Однако Twitter пометил пост президента значком «сомнительный».