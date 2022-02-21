Президент США Джо Байден согласен провести встречу с главой России Владимиром Путиным. Такое заявление распространила пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден принципиально согласился на встречу с президентом Путиным вновь, если не произойдет вторжения», — привело РИА «Новости» фрагмент распространенного заявления официального представителя Белого дома Джен Псаки.

Такая встреча, по словам Псаки, рассматривается в продолжение контактов госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова. Эти переговоры намечены на четверг, 24 февраля.

В последние месяцы страны Запада и Украина выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Подобные обвинения российская сторона неоднократно опровергала. В РФ заявляли, что ни на кого не собираются нападать, а подобные заявления используются как предлог для размещения больше военной техники НАТО около границ России.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит между президентами России и США. Как сообщил Елисейский дворец, эту инициативу поддержали Путин и Байден. При этом в сообщении отмечалось, что встречу могут организовать только, если Россия «не вторгнется» на Украину.