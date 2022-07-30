Байден собрался баллотироваться в президенты США на второй срок

Президент США Джо Байден планирует принять участие в выборах в 2024 году, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Американского лидера не смутило падение собственного рейтинга и нестабильность экономики страны.

Представитель Белого дома не стала уточнять результаты опроса среди американцев по данному вопросу. В администрации также стараются не комментировать снижение ВВП страны второй квартал подряд.

В большинстве штатов деятельность Байдена не одобряют, что подтверждает информация статистических институтов. Нынешнего президента считают одним из самых слабых политиков. При нем в США начался бурный рост инфляции, а цены на топливо подскочили до рекордного уровня.

Байдена уже назвали причиной бед, обрушившихся на США. По мнению американцев, ему не удастся переложить вину на Россию.