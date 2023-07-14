Мир 14 июля 2023, 07:24 Байден снова споткнулся при посадке в самолет NYP: Байден споткнулся, поднимаясь на свой самолет по короткому трапу Фото: правительство США / Flickr

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден вновь споткнулся при посадке на борт самолета, поднимаясь на этот раз по более короткому трапу. Об этом сообщила газета New York Post.

Американский лидер оступился, при вылете из Хельсинки, поднимаясь по ступенькам на борт Air Force One. На этот Байдену предоставили более короткую лестницу из 14 ступенек, но и это не уберегло президента США от потери равновесия.

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«Он оступился и, казалось, приготовился к удару, прежде чем быстро прийти в себя и добраться до нижнего входа в самолет», — написало издание.

Это не первый случай, когда Байден споткнулся на трапе самолета. В марте 2021 года американский президент трижды оступился, поднимаясь на борт своего лайнера. Тогда Белый дом заявил, что Байден споткнулся из-за сильного ветра. Еще одно подобное происшествие приключилось с американским лидеров 9 июня. Тогда Байден споткнулся, поднимаясь в самолет при вылете на Саммит Америк. Несколькими днями ранее он ударился головой о дверь веролета, который доставил его к Белому дому.