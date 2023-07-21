Мир 21 июля 2023, 00:40 Байден снова потерялся на сцене и поздоровался с невидимкой Потерявшийся на сцене Байден поприветствовал невидимого друга White House

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Президент США Джо Байден вновь продемонстрировал на публике необычное поведение. Сначала он заблудился на сцене, а потом поздоровался с невидимым другом, сообщил «Царьград».

На одном из мероприятий глава США не смог определиться, куда ему повернуться, чтобы покинуть сцену после выступления. В итоге, Байдену вновь понадобилась помощь, на выход ему указал мужчина в черном костюме. Вот только, когда американский президент оказался за пределами сцены, то поздоровался с невидимым человеком.

Похожий случай произошел с Байденом на мероприятии в Валгалле штата Нью-Йорк. Президенту США помогли найти выход со сцены после его эмоциональной речи с угрозами всему миру.

Бывший врач Белого дома Ронни Джексон предупредил, что ментальное здоровье Джо Байдена несет собой угрозу Соединенным Штатам, а СМИ назвали настоящим президентом США его супругу Джилл Байден.