21 июля 2023, 00:40
Байден снова потерялся на сцене и поздоровался с невидимкой
Потерявшийся на сцене Байден поприветствовал невидимого друга
Президент США Джо Байден вновь продемонстрировал на публике необычное поведение. Сначала он заблудился на сцене, а потом поздоровался с невидимым другом, сообщил «Царьград».
На одном из мероприятий глава США не смог определиться, куда ему повернуться, чтобы покинуть сцену после выступления. В итоге, Байдену вновь понадобилась помощь, на выход ему указал мужчина в черном костюме. Вот только, когда американский президент оказался за пределами сцены, то поздоровался с невидимым человеком.
Похожий случай произошел с Байденом на мероприятии в Валгалле штата Нью-Йорк. Президенту США помогли найти выход со сцены после его эмоциональной речи с угрозами всему миру.
Бывший врач Белого дома Ронни Джексон предупредил, что ментальное здоровье Джо Байдена несет собой угрозу Соединенным Штатам, а СМИ назвали настоящим президентом США его супругу Джилл Байден.
США
Джо Байден
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