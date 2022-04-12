Президент США Джо Байден допустил сразу две ошибки во время своего выступления в Белом доме. Он оговорился во время номинации на новую должность экс-прокурора Стива Деттельбаха.

Американский лидер номинировал Деттельбаха на пост директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Сначала Байден назвал аббревиатуру AFT (Американская федерация учителей) вместо ATF. Потом он ошибся в фамилии бывшего прокурора.

«Я горд номинировать Стива Деттельвуда… Деттельбаха. Извините, я неверно произнес ваше имя», — процитировало президента США РИА «Новости».

Это уже не первые оговорки американского лидера. В начале марта Байден ошибся и навал украинцев иранцами. Конфуз произошел во время его выступления перед Конгрессом. Ранее Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой страны. Также лидер США путал Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

Бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что умственные способности Байдена ухудшились и стали представлять собой «проблему национальной безопасности».