Мир 06 января 2023, 03:40 Байден снова оговорился и назвал Харрис президентом Байден снова назвал вице-президента Камалу Харрис лидером США Pxhere

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Глава Белого дома Джо Байден во время своего выступления по поводу безопасности южной границы США допустил очередную оговорку. Он похвалил вице-президента Камалу Харрис за проделанную работу и снова назвал ее президентом. Трансляция выступления американского лидера велась на официальном канале Белого дома в YouTube.

«Президент Харрис возглавила эту работу по улучшению ситуации в странах, из которых они (мигранты — прим. ред.) уезжают», — сказал Байден.

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Глава Белого дома отметил, что благодаря усилиям Харрис удалось привлечь из частного сектора свыше 3,2 миллиарда долларов. Эти средства должны пойти на создание рабочих мест и возможностей в Сальвадоре, Гондурасе, а также Гватемале.

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Ранее американский журнал Newsweek составил подборку самых крупных ляпов Байдена, которые он сделал в 2022 году. Одним из конфузов главы Белого дома журналисты назвали оговорку по поводу Харрис. В октябре Байден назвал ее «великим президентом».

Обозреватель Джордан Бойд считает, что оговорки и странное поведение Байдена говорят о серьезных проблемах с его здоровьем. Состояние американского лидера ставит под угрозу безопасность страны, считает журналист.