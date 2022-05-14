Байден снова назвал вице-президента Камалу Харрис президентом США

Лидер США Джо Байден в очередной раз случайно повысил вице-президента Камалу Харрис в должности. Это произошло в ходе его выступления на саммите США — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Политик оговорился и назвал Харрис президентом.

Исправленную стенограмму выступления Байдена опубликовали на сайте Белого дома. В своей речи лидер США, в частности, отметил, что Индо-Тихоокеанский регион был свободным, открытым, стабильным и безопасным.

«Именно поэтому я попросил президента Харрис совершить поездку в этот регион в августе прошлого года», — сказал Байден.

Допустив оговорку, он не стал исправляться, а просто продолжил читать речь дальше, пишет Nation News.

Это уже не первый случай, когда Байден допускает эту ошибку. В марте он тоже назвал Харрис президентом, во время доклада о ходе вакцинации от коронавируса, сообщал RT.