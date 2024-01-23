Мир 23 января 2024, 03:18 Байден снимет свою кандидатуру на выборах в президенты США — Трамп Экс-лидер США Трамп: Байден снимется с выборов на пост президента РИА «Новости»

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Бывший американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что его приемник Джо Байден вскоре выйдет из борьбы за пост президента на выборах в 2024 году. Его слова передало РИА «Новости».

«Лично я так думаю», — ответил он журналисту на соответствующий вопрос.

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Ранее губернатор штата Флорида Рон Десантис, который был конкурентом Трампа, заявил о выходе из президентской гонки в США. По его словам, он хочет поддержать своего однопартийца Трампа, который превосходит действующего лидера Штатов и заслуживает «еще одного шанса».

В праймериз Республиканской партии остались два кандидата — 45-й президент Дональд Трамп и бывший постпред Америки при ООН Никки Хейли.

Ранее Трамп назвал свою соперницу в борьбе за право стать президентом США Никки Хейли одной из «поджигателей войны». Он отметил, что политик является «неизбираемой».