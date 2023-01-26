Мир 26 января 2023, 09:19 Байден случайно назвал Украину агрессором Байден назвал Украину агрессором во время выступления перед американцами flickr

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Президент США Джо Байден снова оконфузился во время публичного выступления. В заявлении об очередном пакете помощи Киеву он назвал Украину агрессором. Видео опубликовал РЕН ТВ.

«Наши масштабные военные поставки — это все, чтобы помочь противостоять жестокой агрессии Украины», — сказал глава Белого дома.

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Ранее американский лидер приписал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис. Байден во время выступления назвал своего заместителя президентом США.

Если в начале американцы смеялись над ляпами своего лидера, то в последнее время многие начали беспокоиться по поводу его частых оговорок с высокой трибуны. Байден не только допускает ошибки в речи, но и теряется в пространстве.

По мнению обозревателя Джордан Бойд, президент пребывает не в лучшем когнитивном состоянии. Более того, она заявила, что состояние здоровья Байдена угрожает национальной безопасности.

В американских СМИ главу Белого дома давно стали называть «Абсолютным Пиноккио». Журналистов возмутили постоянные ошибки Байдена в своих речах.