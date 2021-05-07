Байден: ситуация на границе с Украиной не повлияет на встречу с Путиным

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в июне. Обстановка на российско-украинской границе не повлияет на намерение главы Белого дома провести саммит.

Байден уточнил, что пока конкретное время или место встречи не определено. Слова американского президента привело РИА «Новости».

«Я уверен, что мы сможем сделать это», — сказал он, добавив, что над нюансами встречи сейчас идет работа.

Планы Байдена на проведение саммита, уточнил ТАСС, не изменятся на фоне ситуации на российско-украинской границе.

«Не влияет на мое желание провести встречу в формате „один на один“», — пояснил президент США.

Байден добавил, что на приграничной территории у Путина «до этого было больше войск». Они все еще остаются в местах дислокации, «но их значительно меньше, чем месяц назад».

Саммит, сообщала газета Politico со ссылкой на бывших американских чиновников, могут провести в Чехии или Исландии. Не исключено, что его примут Словения или Азербайджан.