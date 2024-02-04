Мир 04 февраля 2024, 08:39 Байден сделал первый шаг к переизбранию, победив на праймериз в Южной Каролине Байден победил на праймериз в Южной Каролине, набрав более 96% голосов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Действующий президент США Джо Байден, который намерен переизбираться на новый срок в 2024 году, победил на первичном голосовании за кандидатов в президенты от Демократической партии в штате Южная Каролина. Об этом сообщил телеканал CNN.

Согласно оценкам телеканала, Байден набирает более 96% голосов избирателей. Конкуренты-демократы Байдена — Дин Филлипс и Мэриэнн Уильямсон получили менее 2% голосов.

Реклама

Победа определяется большинством голосов. Кандидат, который одержал победу, получит голоса делегатов на съезде Демократической партии, который намечен на август текущего года. Встреча пройдет в Чикаго.

Главный оппонент Байдена — 45-й президент США Дональд Трамп — победил на праймериз в штате Нью-Гэмпшир. Соперница Трампа Никки Хейли, которая также является членом Республиканской партии, поздравила его с этой победой.