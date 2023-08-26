Мир 26 августа 2023, 12:29 Байден сделал комплимент бицепсам журналиста Президент США Байден похвалил бицепсы журналиста Saquan Stimpson/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден неожиданно похвалил бицепсы журналиста, который обратился к нему с вопросом в штате Невада. Об этом сообщило РИА «Новости».

Байден приехал туда в отпуск, и представитель прессы поинтересовался, нравится ли ему местность, но получил ответ не по теме.

«Я скажу так: было бы лучше, будь у меня твои бицепсы», — пошутил Байден.

До этого он иронично прокомментировал тюремное фото экс-главы Белого дома Дональда Трампа, назвав его «симпатичным, замечательным парнем».

Джо Байден часто попадает в центр внимания СМИ не только в связи со своей политической деятельностью, но и из-за своих своеобразных высказываний и всевозможных казусов с падениями и оговорками.

В июне Дональд Трамп даже пожалел Байдена, своего главного соперника в предстоящей президентской гонке, и призвал прекратить глумиться над его оплошностями, поскольку это скорее «серьезная проблема», чем повод для шуток.