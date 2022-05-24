Байден сделал Колумбию одним из основных союзников США вне НАТО

Колумбия стала одним из основных союзников США среди не входящих в блок НАТО стран. Таким статусом страну наделил американский лидер Джо Байден.

«Полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами США, <…> настоящим назначаю Колумбию в качестве одного из основных союзников США, не входящего в НАТО», — сказано в меморандуме Байдена.

Президент США направил документ госсекретарю Энтони Блинкену. Текст меморандума распространила пресс-служба Белого дома. О своем намерении предоставить Колумбии союзнический статус Байден говорил в марте.

Согласно данным на сайте Госдепа США, наделение станы статусом американского союзника дает ей преимущества в области оборонной торговли и сотрудничества в сфере безопасности. При этом предоставление статуса не предполагает никаких обязательств в области безопасности.

Сейчас статус основного союзника США вне НАТО распространяется почти на 20 стран. Последней страной, получившей этот статус, стал Катар. Арабское государство включили в список в марте 2022 года.