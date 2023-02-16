Мир 16 февраля 2023, 21:43 Байден сделает заявление по инцидентам с летательными аппаратами в США Белый дом анонсировал выступление Байдена по инцидентам со сбитыми над США объектами Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент США Джо Байден выступит с заявлением по недавним инцидентам со сбитыми неопознанными летательными аппаратами. Данные об этом появились в обновленном графике американского лидера, который обнародовал Белый дом.

«Во второй половине дня президент выступит с речью, посвященной ответу США на недавние инциденты с воздушными объектами», — отметили в сообщении.

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Других подробностей предстоящей речи пока не привели.

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Согласно графику, выступление запланировано на 14:00 по вашингтонскому времени (22:00 по московскому времени).

Ранее администрация Байдена сообщила, что три неопознанных летающих объекта, которые сбили в небе над Соединенными Штатами, вероятно, связаны с коммерческой или исследовательской сферами.

Американские истребители сбили над Аляской, Канадой и озером Гурон три неизвестных летающих аппарата. Военные действовали по приказу Байдена. Совет нацбезопасности США заявил, что эти объекты намного меньше китайских метеозондов. Специалисты соберут обломки аппаратов, чтобы установить их предназначение.