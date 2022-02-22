Байден сделает публичное заявление по ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден намерен сделать заявление по ситуации вокруг Украины и России. Выступление американского лидера запланировали на вторник, 22 февраля.

В обновленном рабочем графике Байдена указано, что его речь начнется в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию Белого дома.

Содержание заявления президента Соединенных Штатов не разглашается. Выступать он будет в своей официальной резиденции в Вашингтоне. В предыдущий раз Байден дал комментарии по украинской проблематике 18 февраля.

Глава США выступит с обращением на следующий день после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Байден уже отмечал, что в Вашингтоне рассматривают якобы российское вторжение на Украину как «все более вероятный» сценарий. В РФ подобные заявления и планы официально не раз отвергали.

Во время пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заметил, что предсказывать какие-либо действия России на фоне украинского кризиса невозможно. Тем не менее, подчеркнул российский лидер, «прямо сейчас» российские войска в Донбасс не отправятся.