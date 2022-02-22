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    22 февраля 2022, 19:56

    Байден сделает публичное заявление по ситуации вокруг Украины

    Белый дом анонсировал заявление Байдена по Украине на 22 февраля

    Александра Ломейко

    Президент США Джо Байден намерен сделать заявление по ситуации вокруг Украины и России. Выступление американского лидера запланировали на вторник, 22 февраля.

    В обновленном рабочем графике Байдена указано, что его речь начнется в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию Белого дома.

    Содержание заявления президента Соединенных Штатов не разглашается. Выступать он будет в своей официальной резиденции в Вашингтоне. В предыдущий раз Байден дал комментарии по украинской проблематике 18 февраля.

    Глава США выступит с обращением на следующий день после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Байден уже отмечал, что в Вашингтоне рассматривают якобы российское вторжение на Украину как «все более вероятный» сценарий. В РФ подобные заявления и планы официально не раз отвергали.

    Во время пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заметил, что предсказывать какие-либо действия России на фоне украинского кризиса невозможно. Тем не менее, подчеркнул российский лидер, «прямо сейчас» российские войска в Донбасс не отправятся.