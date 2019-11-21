Байден считает, что Путин не хочет его победы на выборах президента США
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Дебаты, которые транслировал канал MSNBC, прошли в Атланте (штат Джорджия). Байдену задали вопрос про импичмент лидера страны Дональда Трампа. Бывший вице-президент США на это ответил, что многое узнал во время слушаний по этой теме в Палате представителей Конгресса США. Например, что глава Белого дома не хочет его участия в президентской гонке. Также, по словам Байдена, Россия тоже не желает ему победы.
«Я понял, что Владимир Путин не хочет, чтобы я стал президентом…» — сказал политик.
Однако, по его мнению, именно он сможет изменить ситуацию в Штатах: победить Дональда Трампа, добиться демократического большинства в Сенате Конгресса США и сохранить большинство в Палате представителей.
Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года. Дональд Трамп, который является республиканцем, уже заявил о своем желании участвовать в предвыборной гонке. Также от Республиканской партии свои кандидатуры представили Марк Сэнфорд, Джо Уолш и Уильям Уэлд. Что касается демократов, то за пост президента намерены бороться Джо Байден, Элизабет Уоррен и Берни Сандерс.