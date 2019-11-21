Байден считает, что Путин не хочет его победы на выборах президента США

Демократ Джозеф Байден считает, что российский президент Владимир Путин не хочет видеть его следующим президентом США. Такое заявление Байден сделал на теледебатах кандидатов от Демократической партии.

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Дебаты, которые транслировал канал MSNBC, прошли в Атланте (штат Джорджия). Байдену задали вопрос про импичмент лидера страны Дональда Трампа. Бывший вице-президент США на это ответил, что многое узнал во время слушаний по этой теме в Палате представителей Конгресса США. Например, что глава Белого дома не хочет его участия в президентской гонке. Также, по словам Байдена, Россия тоже не желает ему победы.

«Я понял, что Владимир Путин не хочет, чтобы я стал президентом…» — сказал политик.

Однако, по его мнению, именно он сможет изменить ситуацию в Штатах: победить Дональда Трампа, добиться демократического большинства в Сенате Конгресса США и сохранить большинство в Палате представителей.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года. Дональд Трамп, который является республиканцем, уже заявил о своем желании участвовать в предвыборной гонке. Также от Республиканской партии свои кандидатуры представили Марк Сэнфорд, Джо Уолш и Уильям Уэлд. Что касается демократов, то за пост президента намерены бороться Джо Байден, Элизабет Уоррен и Берни Сандерс.