Байден счел возмутительным приостановку зерновой сделки | 360°

Мир 30 октября 2022, 00:29 Байден счел возмутительным приостановку зерновой сделки Президент США Байден счел возмутительным приостановку зерновой сделки РИА "Новости"

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден заявил, что у России не было причин приостанавливать свое участие в зерновой сделке. Принятое решение он назвал возмутительным.

«Это полностью возмутительно, это приведет к усилению голода. Нет никаких причин для них действовать подобным образом», — сказал Байден во время своего выступления на избирательном участке в Уилмингтоне в штате Делавэр.

Реклама

Речь американского лидера транслировала телекомпания CNN.

Реклама

Ранее о приостановке соглашения высказался руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон. По его словам, Россия стала использовать продовольствие в качестве оружия. Перед этим представитель Еврокомисии Набила Массрали призвала сохранить зерновую сделку, так как она несет важнейшую гуманитарную миссию.

Россия решила приостановить участие в вывозе зерна из украинских портов после попытки совершить теракт против кораблей Черноморского флота в Севастополе. Атаку подготовили украинские националисты под руководством специалистов из Великобритании.