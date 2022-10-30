Байден счел возмутительным приостановку зерновой сделки | 360°

30 октября 2022, 00:29
Байден счел возмутительным приостановку зерновой сделки
Президент США Байден счел возмутительным приостановку зерновой сделки
Президент США Джо Байден заявил, что у России не было причин приостанавливать свое участие в зерновой сделке. Принятое решение он назвал возмутительным.
«Это полностью возмутительно, это приведет к усилению голода. Нет никаких причин для них действовать подобным образом», — сказал Байден во время своего выступления на избирательном участке в Уилмингтоне в штате Делавэр.
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Речь американского лидера транслировала телекомпания CNN.
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Ранее о приостановке соглашения высказался руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон. По его словам, Россия стала использовать продовольствие в качестве оружия. Перед этим представитель Еврокомисии Набила Массрали призвала сохранить зерновую сделку, так как она несет важнейшую гуманитарную миссию.
Россия решила приостановить участие в вывозе зерна из украинских портов после попытки совершить теракт против кораблей Черноморского флота в Севастополе. Атаку подготовили украинские националисты под руководством специалистов из Великобритании.
США
Россия
Джо Байден
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