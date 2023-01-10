Мир 10 января 2023, 08:28 Байден счел себя агентом разведки в Польше и на Украине Fox: президент США Байден рассказал о работе агентом на Украине flickr

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Президент США Джо Байден заявил, что был агентом американской Секретной службы в странах Восточной Европы. Об очередном неудачном высказывании лидера Соединенных Штатов сообщили журналисты телеканала Fox News.

«Я провел некоторое время в Секретной службе в Польше и на Украине», — сказал Байден.

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Он сделал это заявление во время встречи с представителями благотворительной организации «Армия спасения». Мероприятие прошло в городе Эль-Пасо в Техасе. Американский лидер приехал туда впервые за все время своего президентства. Цель поездки — оценить масштабы миграционного кризиса.

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Журналисты Fox News отметили, что в речи Байдена есть оговорка. Он попросту перепутал «Армию спасения» с Секретной службой. Первая организация — международное христианское и благотворительное объединение. При этом Секретная служба — федеральное агентство США, подчиненное министерству внутренней безопасности страны.