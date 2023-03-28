Мир 28 марта 2023, 22:40 Байден счел достаточными расследований ЕС диверсий на «Северных потоках» Кирби: Байден считает достаточными три расследования ЕС по «Северным потокам» РИА «Новости»

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Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден считает вполне достаточным проведение трех расследований о диверсии на «Северных потоках». Так он ответил на вопрос, почему Штаты не поддержали инициативу международного расследования, сообщило РИА «Новости».

Вопрос представителю Белого дома задали в ходе брифинга.

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«Как вы знаете, есть три независимых самостоятельных расследования, которые ведутся тремя европейскими странами. Президент Байден имеет все основания считать, что они будут настолько тщательны, насколько это возможно», — сказал Кирби.

Также журналисты поинтересовались у чиновника, не намеревается ли президент поручить дело о подводных взрывах на газопроводе американской разведке.

«Мы подождем, пока они не будут завершены, и посмотрим на результаты», — сообщил советник Байдена.

Ранее союзники США в Совете безопасности ООН, которые воздержались при голосовании за принятие российской резолюции о проведении расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», обвинили Россию в предвзятости.