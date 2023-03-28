28 марта 2023, 22:40
Байден счел достаточными расследований ЕС диверсий на «Северных потоках»
Кирби: Байден считает достаточными три расследования ЕС по «Северным потокам»
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден считает вполне достаточным проведение трех расследований о диверсии на «Северных потоках». Так он ответил на вопрос, почему Штаты не поддержали инициативу международного расследования, сообщило РИА «Новости».
Вопрос представителю Белого дома задали в ходе брифинга.
Реклама
«Как вы знаете, есть три независимых самостоятельных расследования, которые ведутся тремя европейскими странами. Президент Байден имеет все основания считать, что они будут настолько тщательны, насколько это возможно», — сказал Кирби.
Также журналисты поинтересовались у чиновника, не намеревается ли президент поручить дело о подводных взрывах на газопроводе американской разведке.
«Мы подождем, пока они не будут завершены, и посмотрим на результаты», — сообщил советник Байдена.
Ранее союзники США в Совете безопасности ООН, которые воздержались при голосовании за принятие российской резолюции о проведении расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», обвинили Россию в предвзятости.
США
Газопровод Северный поток — 2
Джо Байден
Реклама
Реклама