Байден сбежал от журналистов, испугавшись разговоров о Путине | 360°

Все новости

Армия

08 октября 2022, 01:18

Минобороны РФ сообщило о завершении совместных учений Коллективных сил ОДКБ в Казахстане

Мир

08 октября 2022, 01:07

США повысили готовность Вооруженных сил в Европе до второго уровня

Реклама

Спецоперация

08 октября 2022, 00:31

Союзные войска выбили ВСУ из опорного пункта на юго-востоке Артемовска

Армия

08 октября 2022, 00:20

Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных в Южном военном округе

Общество

08 октября 2022, 00:06

Мобилизованные не смогут получать зарплату с постоянной работы

Мир

08 октября 2022, 00:04

Маск отказался комментировать обвинения СМИ в подрыве деятельности ВСУ

Мир

07 октября 2022, 23:59

Байден сбежал от журналистов, испугавшись разговоров о Путине

Подмосковье

07 октября 2022, 23:57

Парк Победы благоустроили в Одинцовском округе

Мир

07 октября 2022, 23:49

Лукашенко не смог оценить безопасность границ Союзного государства

Мир

07 октября 2022, 23:59

Байден сбежал от журналистов, испугавшись разговоров о Путине

Президент США Байден сбежал от журналистов после просьбы поговорить о Путине

Читать 360tv в

Американские журналисты попросили президента Джо Байдена поговорить о его российском коллеге Владимире Путине, чем обратили своего лидера в бегство. Легкой трусцой глава Белого дома ретировался от репортеров и скрылся в ожидавшем его вертолете. Бегство Байдена попало на видео.

Президент США после пресс-подхода направлялся в сторону вертолета, в это время репортер спросила, будет ли он говорить о российском лидере Путине. После этого Байден припустил в сторону ожидавшего его транспорта. Недалеко от вертолета глава белого дома перешел на шаг, около трапа отдал честь военному и поднялся на борт.

Реклама

Американский президент в свои 80 лет стал самым возрастным президентом США. Общественность и СМИ часто критикуют Байдена за казусные ситуации, в которые тот попадает. Специалисты считают, что нынешний президент США страдает от возрастной умственной деградации.

Реклама

При этом Джо Байден планирует баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году, это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Джо Байден

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама