Байден сбежал от журналистов, испугавшись разговоров о Путине | 360°

Мир 07 октября 2022, 23:59 Поделиться Telegram

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Viber Байден сбежал от журналистов, испугавшись разговоров о Путине Президент США Байден сбежал от журналистов после просьбы поговорить о Путине

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Американские журналисты попросили президента Джо Байдена поговорить о его российском коллеге Владимире Путине, чем обратили своего лидера в бегство. Легкой трусцой глава Белого дома ретировался от репортеров и скрылся в ожидавшем его вертолете. Бегство Байдена попало на видео.

Президент США после пресс-подхода направлялся в сторону вертолета, в это время репортер спросила, будет ли он говорить о российском лидере Путине. После этого Байден припустил в сторону ожидавшего его транспорта. Недалеко от вертолета глава белого дома перешел на шаг, около трапа отдал честь военному и поднялся на борт.

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Американский президент в свои 80 лет стал самым возрастным президентом США. Общественность и СМИ часто критикуют Байдена за казусные ситуации, в которые тот попадает. Специалисты считают, что нынешний президент США страдает от возрастной умственной деградации.

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При этом Джо Байден планирует баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году, это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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