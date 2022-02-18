Байден решил срочно вернуться в Вашингтон из-за «происходящего в Европе»

Президент США Джо Байден уехал из штата Огайо из-за происходящего в Европе и плохих погодных условий. Об этом написал New York Post.

Американский лидер выступал в городе Лорэйн в течение примерно 20 минут и сообщил, что ему нужно срочно покинуть штат.

«Причина, по которой они [помощники] сказали мне, что пора уезжать — я не собирался так сразу — в надвигающейся на Вашингтон непогоде. И кое-что происходит в Европе прямо сейчас», — сказал Байден.

Глава Белого дома не стал вдаваться в подробности относительно того, что же именно происходит в Европе. Впрочем, его визит не слишком сократился — газета уточнила, что поездка оказалась короче планируемой только на 12 минут.

Выезд президента была приурочен к обсуждению закона об инфраструктуре, касающегося загрязнения Великих озер.

Ранее, по информации СМИ, Байден заявил, что риски военного «нападения» на Украину сильно возросли. С таким обращением он выступил после того, как украинские военные обстреляли населенные пункты в ЛНР.