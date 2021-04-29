Байден решил повысить налоги для богатых американцев

Администрация США планирует повысить налог для американцев, зарабатывающих более 400 тысяч долларов в год, которые увеличили свое состояние во время пандемии. Об этом он заявил в своем первом обращении к Сенату и Палате представителей Конгресса США.

«Я не буду повышать налоги для людей, зарабатывающих менее 400 тысяч долларов в год. Корпоративной Америке и 1% самых богатых американцев пришло время заплатить свою справедливую долю», — сказал Байден.

В своей речи он сослался на недавнее исследование, которое показало, что 55 крупнейших корпораций США не заплатили подоходный налог. В результате государственная казна недополучила более 40 миллиардов долларов.

Он отметил, что многие компания уклоняются от уплаты налогов «через налоговые гавани — от Швейцарии до Бермудских и Каймановых островов». По словам Джо Байдена, они используют налоговые лазейки и вычеты, которые позволяют переносить рабочие места и уводить прибыль за границу.

«Это неправильно», — подчеркнул американский лидер.

Ранее в своей речи Байден заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации отношений с Россией, однако действия Москвы будут иметь последствия.