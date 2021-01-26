Байден решил обсудить с Россией проблемные вопросы

По словам Байдена, его администрация, несмотря на имеющиеся противоречия, готова обсудить продление двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Мы можем действовать как в обоюдных интересах наших стран, так и ясно дать понять России, что чрезвычайно обеспокоены ее поведением», — сказал Байден.

В числе случаев, вызывающих обеспокоенность у США, американский лидер назвал хакерскую атаку с использованием взломанного ПО компании SolarWinds и сообщения о вознаграждении «за головы американцев в Афганистане».

Байден попросил администрацию предоставить ему обновления по всем проблемным вопросам, касающимся Москвы. Он добавил, что будет «без колебаний» поднимать их на переговорах.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США как можно скорее предпринять шаги по продлению СНВ-3.