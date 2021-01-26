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    26 января 2021, 00:46

    Байден решил обсудить с Россией проблемные вопросы

    Кирилл Фролов

    Президент США Джо Байден намерен поднять проблемные вопросы в переговорах с Россией. Об этом он заявил на брифинге, запись которого доступна в Twitter главы государства.
    Байден решил обсудить с Россией проблемные вопросы

    По словам Байдена, его администрация, несмотря на имеющиеся противоречия, готова обсудить продление двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

    «Мы можем действовать как в обоюдных интересах наших стран, так и ясно дать понять России, что чрезвычайно обеспокоены ее поведением», — сказал Байден.

    В числе случаев, вызывающих обеспокоенность у США, американский лидер назвал хакерскую атаку с использованием взломанного ПО компании SolarWinds и сообщения о вознаграждении «за головы американцев в Афганистане».

    Байден попросил администрацию предоставить ему обновления по всем проблемным вопросам, касающимся Москвы. Он добавил, что будет «без колебаний» поднимать их на переговорах.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США как можно скорее предпринять шаги по продлению СНВ-3.