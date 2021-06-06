Байден решил обойтись без Китая в написании правил мировой торговли

Соединенные Штаты и другие рыночные демократии, а не Китай должны выработать правила мировой торговли и технологий. Об этом заявил президент США Джо Байден в статье для газеты The Washington Post.

На следующей неделе Байден отправится в Европу для участия в саммитах «большой семерки» (G7), стран НАТО и встрече США — ЕС. После этого состоятся переговоры Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Саммит США — ЕС будет посвящен пандемии, изменению климата и безопасности.

Байден встретится с главами Еврокомиссии и Европейского совета, чтобы обсудить совместное противодействие глобальным вызовам, говорится в статье.

«Мы сосредоточимся на том, как обеспечить, чтобы рыночные демократии, а не Китай или кто-то еще, выработали правила торговли и технологий XXI века. Мы продолжим добиваться создания единой, свободной и мирной Европы», — написал американский лидер.

Помимо Китая Байден намерен противостоять активности России. По его словам, США и Европа едины в ответе на вызовы со стороны РФ в отношении европейской безопасности.

США, говорится в статье, «должны вести мир с позиции силы».