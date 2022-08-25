facebook_pixel
    25 августа 2022, 19:42

    Байден решил частично простить учащимся студенческие ссуды

    Артур Блянихов

    Американский президент Джо Байден принял решение простить определенной категории учащихся студенческие кредиты. Об этом написала «Политика Сегодня».

    По данным издания, речь идет о прощении долга в размере 10 тысяч долларов на человека, чья семья зарабатывает 125 тысяч долларов в год.

    «Эти меры направлены на семьи, которые нуждаются в них больше всего — работающие люди и представители среднего класса особенно сильно пострадали во время пандемии», — уточнил Байден.

    По мнению многих членов Демократической партии, размер списания недостаточен. Некоторые парламентарии надеялись, что Байден простит сумму в пять раз больше. Что касается республиканцев, то они похоронили эту инициативу во время выборов в 2020 году.

    «Социализм студенческих ссуд президента Байдена — это пощечина каждой семье, которая пожертвовала собой, чтобы накопить на колледж, каждому выпускнику, который заплатил свой долг, и каждому американцу, который выбрал определенный карьерный путь или добровольно пошел служить в наши вооруженные силы, чтобы избежать задолженностей», — обозначил сенатор Митч Макконелл.