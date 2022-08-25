Байден решил частично простить учащимся студенческие ссуды

Американский президент Джо Байден принял решение простить определенной категории учащихся студенческие кредиты. Об этом написала «Политика Сегодня».

По данным издания, речь идет о прощении долга в размере 10 тысяч долларов на человека, чья семья зарабатывает 125 тысяч долларов в год.

«Эти меры направлены на семьи, которые нуждаются в них больше всего — работающие люди и представители среднего класса особенно сильно пострадали во время пандемии», — уточнил Байден.

По мнению многих членов Демократической партии, размер списания недостаточен. Некоторые парламентарии надеялись, что Байден простит сумму в пять раз больше. Что касается республиканцев, то они похоронили эту инициативу во время выборов в 2020 году.

«Социализм студенческих ссуд президента Байдена — это пощечина каждой семье, которая пожертвовала собой, чтобы накопить на колледж, каждому выпускнику, который заплатил свой долг, и каждому американцу, который выбрал определенный карьерный путь или добровольно пошел служить в наши вооруженные силы, чтобы избежать задолженностей», — обозначил сенатор Митч Макконелл.