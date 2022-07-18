Байден разозлил экс-советника Тэтчер словами о Великобритании

Советник бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер Нил Гардинер резко высказался в Twitter о президенте США Джо Байдене. Ему не понравились слова американского лидера о притеснении ирландцев властями Соединенного королевства.

Американский лидер находится в рабочей поездке по Ближнему Востоку. Там он встретился с лидерами Палестины и обсудил с ними текущую ситуацию. Байден вспомнил о своим ирландско-американском происхождении.

«У нас длинная история с Великобританией и их отношением к ирландцам-католикам на протяжении <…> 400 лет, которая мало отличается от истории палестинского народа», — заявил Байден.

Гардинер счел комментарии президента США «позорными». Его слова являются напоминанием о том, почему «невежественный» Байден не является другом Великобритании, подытожил он.

Ранее американский журналист Лэнс Морроу назвал 79-летнего Байдена «железным дровосеком». Автор The Wall Street Journal призвал главу государства поберечь свое здоровье.