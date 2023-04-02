Мир 02 апреля 2023, 03:02 Байден разозлил британцев решением не ехать на коронацию Карла III The Telegraph: отказ Байдена от визита на коронацию Карла III раскритиковали в Британии РИА «Новости»

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Британский депутат Боб Сили прокомментировал решение президента США Джо Байдена не приезжать на коронацию короля Великобритании Карла III, назвав его глупым. Об этом сообщила газета The Telegraph.

В интервью изданию консерватор из спецкомитета британского парламента по иностранным делам заявил, что в Белом доме приняли «глупое решение». В связи с этим Сили призвал Байдена пересмотреть свой график.

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«Это кажется довольно небрежным, и меня так и подмывает сказать еще что-нибудь о нем из-за того, что он не планирует приезжать», — отметил он.

Источник, близкий к администрации американского лидера, ранее сообщил The Daily Telegraph, что президент США Джо Байден отклонил приглашение посетить коронацию короля Великобритании Карла III, которая пройдет в мае.

В Лондон может поехать первая леди США Джилл Байден. Такое решение было принято в связи с тем, что заграничные поездки сильно сказываются на здоровье 80-летнего президента.

Торжественную церемонию коронации проведут 6 мая 2023 года. Ряд артистов, в том числе Элтон Джон, Робби Уильямс и Адель, ответили отказом на приглашение выступить на мероприятии.