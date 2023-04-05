Мир 05 апреля 2023, 10:28 Байден рассмеялся в ответ на вопрос о политическом преследовании Трампа Байден рассмеялся в ответ на вопрос журналиста о политическом преследовании Трампа Правительство США / Flickr

Читать 360tv в

Американский лидер Джо Байден рассмеялся в ответ на вопрос журналиста о том, не считает ли он уголовное преследование бывшего президента США Дональда Трампа политическим. Об этом сообщил канал Fox News.

Ранее Байден отказался комментировать предъявление обвинений Трампу. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила, что глава государства игнорирует эту тему, поскольку она не находится в центе его внимания.

Реклама

«Это не то, на чем он сосредоточен», — отметила она.

Об аресте Трампа стало известно 4 апреля. Экс-президент США назвал происходящее сюрреализмом и заверил, что не может поверить в то, что «это происходит в Америке». По данным американских журналистов, бывшему лидеру Соединенных Штатов после предъявления обвинений грозит до 136 лет лишения свободы.

Трампу предъявили обвинения в скрытых выплатах порноактрисе, с которой он состоял в отношениях в 2006 году. По данным прокуратуры, девушке за молчание выплатили 130 тысяч долларов в преддверии президентских выборов в 2016 году.