Байден рассказал, сколько солдат намерен отправить в Европу

Приказ об отправке в восточноевропейские страны вскоре получит небольшое число американских военнослужащих. Об этом сообщил журналистам президент США Джо Байден. Об этом говорится в текстовом сообщении Белого дома.

«Я отправлю войска США в Восточную Европу, в (или он, возможно, сказал «и») страны НАТО в ближайшее время. Немного», — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее сообщалось, что Пентагон привел в состояние повышенной готовности к переброске в Европу около восьми с половиной тысяч военнослужащих. Однако там заявляли, что распоряжений об их отправке пока не поступало.

Также ранее президент говорил, что может отправить «часть» этих военных.

По словам американских властей, войска предназначаются для возможного развертывания под эгидой НАТО на территории стран-членов альянса, опасающихся за собственную безопасность в условиях напряженности вокруг Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одна страна не станет защищать Украину в случае, если Россия решится на масштабное вторжение.