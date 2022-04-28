Байден рассказал об организации обмена Рида на Ярошенко
Байден поднял вопрос обмена Рида на Ярошенко три месяца назад
Президент США Джо Байден заявил, что поднял вопрос обмена американца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко три месяца назад. Его слова привел пресс-пул Белого дома.
«Я поднял вопрос три месяца назад», — сообщил американский лидер.
Во время выступления журналисты попросили Байдена объяснить, как ему удалось добиться возвращения Рида.
«Я это сделал», — ответил президент США.
Обмен Ярошенко на американского студента Рида состоялся 27 апреля. Как отметили в МИД России, вернуть летчика домой помог длительный переговорный процесс. В аэропорту Внуково Ярошенко встретили его жена и дочь. В американской тюрьме летчик провел 12 лет. По его словам, эти годы дались ему очень тяжело, так как отношение к нему было не самым лучшим.
Студента из Техаса Рида приговорили к девяти годам колонии летом 2020 года. Его признали виновным в применении насилия к сотрудникам полиции. Ярошенко осудили в США в 2011 году. Он получил 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков в США.